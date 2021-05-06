Названы возможные места для встречи Путина и Байдена

Встреча президентов России и США может состояться в Рейкьявике, Праге, Любляне или Баку. Об этом пишет Politico со ссылкой на бывших чиновников США и аналитиков.

Издание отмечает, что готовность провести эту встречу выражали Швейцария, Финляндия и Австрия, не входящие в НАТО. Но, по мнению его собеседников, не стоит исключать из списка «темных лошадок», столицы Исландии, Чехии, Словении и Азербайджана. При этом минимум в трех пунктах из списка провести встречу Владимира Путина и Джо Байдена будет проблематично: Исландия и Словения входят в НАТО, что может смутить российскую сторону, а проведение события в Баку осложнено тем, что США признали геноцид армян Османской империей в XX веке.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин ответил на предложение Байдена провести встречу согласием и выступил за то, чтобы она состоялась в Европе.