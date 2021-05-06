В Тверской области собирались провести парад «малышковых войск» из детсадовцев

Обновление: Власти Лихославльского района Тверской области отказались от парада детсадовцев, заявив, что разрешения на него не дал Роспотребнадзор.

В городе Лихославль Тверской области на парад 9 мая выйдут «малышковые войска». На марш выведут более ста воспитанников детских садов.

Сообщение об этом появилось на сайте районной администрации. Там говорится, что участники парада самостоятельно готовят себе костюмы и реквизит, им предстоит продемонстрировать строевую подготовку и исполнить танцы. Участников парада в сообщении называют «командами маленьких патриотов».

Воспитанники детских садов будут представлять различные роды войск. Также на этом мероприятии собираются сформировать детскую колонну для акции «Бессмертный полк».

«Это будет грандиозное и незабываемое зрелище, которое еще больше поднимет градус всеобщего патриотизма, который и так в этот день находится на самой высокой отметке», — говорится в сообщении.