Владимир Зеленский заявил о сохранении угрозы на границе Украины и России

Угроза на границе с Россией сохраняется. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Слова Зеленского передает «Интерфакс». Владимир Зеленский отметил, что на границе между странами сейчас по-прежнему находятся 75 тысяч российских военных, и их численность сокращается слишком медленно.

«Мы видим только 3,5 тысячи военных, которые начали отведение и ушли с территории временно оккупированного полуострова Крым. Больше нигде мы пока что уменьшения не видим», — сказал Зеленский.

Блинкен, в свою очередь, заявил, что США видят на границе двух стран максимальную концентрацию российских войск с 2014 года, и это значит, что Москва может в короткое время «агрессивно действовать, если она это решит сделать».

О наращивании российских сил на границе с Украиной сообщалось с конца марта, по итогу численность военнослужащих там оценили в 80 тыс. человек. В конце апреля глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что войска возвращаются в места постоянной дислокации.