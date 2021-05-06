Bloomberg: Вспышка коронавируса в Индии несет угрозу для мировой экономики

Вспышка коронавируса в Индии может привести к проблемам с поставками медикаментов во всем мире. В страну перестали поставлять большую часть сырья для производства лекарств.

Издание Bloomberg сообщает, что на фоне вспышки коронавируса китайская авиакомпания Sichuan Airlines приостановила грузовые полеты в Индию, при том, что Китай поставляет туда до 70% сырья и ингредиентов для производства лекарств. Это, по мнению аналитиков, может нарушить глобальные цепочки поставок и привести к нехватке препаратов в странах, куда отправляют готовые медикаменты.

Помимо этого, несколько стран запретили судам из Индии обновлять состав экипажа в портах. Издание Financial Times писал, что Индия является одним из основных поставщиков экипажей для кораблей в мире. Таким образом, если кризис продолжится, это может заметно сказаться на отрасли.

Сейчас на Индию приходится почти половина всех случаев заражения коронавирусом и четверть смертей от него в мире. Об этом в своем еженедельном отчете сообщила ВОЗ. Так, 6 мая Индия отчиталась об очередном рекорде по заболеваемости COVID-19. За сутки там зафиксировали более 412 случаев заболевания и около 4 тыс. умерших. Общее число зараженных с начала пандемии только в этой стране превысило 21 млн жителей. При этом СМИ несколько недель сообщают о недоверии к официальной статистике, реальные цифры могут быть минимум в пять раз выше.