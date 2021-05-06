Правозащитники призвали Совбез ООН ввести запрет на поставки оружия Мьянме

Правозащитники призвали призвали Совбез ООН срочно ввести эмбарго на поставки оружия в Мьянму, «чтобы положить конец массовым убийствам в основном мирных демонстрантов силами безопасности». Об этом говорится в заявлении на сайте Amnesty International.

Обращение составлено совместно с более чем 200 организациями правозащиты и гражданского общества. «Простое осуждение со стороны международного сообщества не возымело никакого эффекта. Пришло время Совету Безопасности ООН использовать свои уникальные полномочия для введения всеобъемлющего глобального эмбарго на поставки оружия», — заявил старший адвокат Amnesty International в ООН Лоуренс Мосс.

Он, в частности, сообщил, что Россия поставляет властям Мьянмы боевые самолеты и вертолеты. Из Китая туда приходят боевые самолеты, военно-морское вооружение, бронированные машины и беспилотные летательные аппараты, а также оборудование для местной военно-морской промышленности. Этнические вооруженные группы, по словам Мосса, получили от Пекина стрелковое оружие и бронетехнику. Украина, по данным правозащитных организаций, поставляет военным Мьянмы бронетехнику и участвует в ее совместном производстве на территории этой страны. Поставки оружия были замечены также из Турции, это гладкоствольное оружие и патроны к нему. Индия предоставила военным Мьянмы бронетранспортеры, транспорт и военно-морское оборудование, в том числе подводную лодку с торпедами. Из Сербии пришли артиллерийские системы и стрелковое оружие, из Израиля фрегаты и бронетехника, а из Южной Кореи десантно-штурмовая система которая пришла в 2019 году, до переворота.

Госпереворот в Мьянме произошел 1 февраля. Военные сместили гражданское правительство и захватили власть, президента и госсоветника арестовали. С тех пор в стране не утихают протесты, на которых Вооруженные силы используют оружие. Известно примерно о 750 погибших, в середине апреля сообщалось, что военные выдают тела жертв протестов их семьям только за плату.