«Команда 29» подала жалобу на решение суда по делу ФБК* (признано иноагентом)

Юристы «Команды 29» подали жалобу на решение суда об ограничении деятельности ФБК*. Мосгорсуд запретил организации размещать материалы в интернете, организовывать публичные мероприятия, принимать участие в выборах и референдумах и свободно использовать банковские вклады до рассмотрения дела о признании ее экстремистской.

Жалоба подана в Первый апелляционный суд общей юрисдикции. В сообщении на сайте правозащитного объединения говорится, что основаниями для отмены решения суда могут быть неправильное определение обстоятельств в материалах дела, их недоказанность, нарушение норм материального или процессуального права, а также несоответствие выводов суда обстоятельствам дела. По мнению юристов, решение Мосгорсуда содержит в себе все эти нарушения. По их словам, фактически оно запрещает организацию до вынесения вердикта по ее производству.

«Часть запретов не могла быть наложена судом. Например, по смыслу действующего законодательства, запрет на проведение публичных мероприятий не релевантен для фонда, он не может их организовывать. Поэтому суд вышел за пределы действующего законодательства, что указывает на его желание максимально создать препятствия в деятельности организации», — приводятся в сообщении слова старшего юриста «Команды 29» Максима Оленичева.

16 апреля прокуратура Москвы через суд потребовала признать организации, связанные с Алексеем Навальным, экстремистскими. По словам защитников, в деле десять килограммов материалов и «внушительная засекреченная часть». Ранее адвокаты говорили, что не нашли в ней гостайны. Основное заседание по делу назначено на 17 мая.

*ФБК — организация внесена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

