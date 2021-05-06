Bellingcat: Петрова и Боширова повысили, теперь они работают на Кремль

Александр Мишкин и Анатолий Чепига, которые, по данным расследователей, являются агентами ГРУ с псевдонимами «Александр Петров» и «Руслан Боширов», работают на Кремль. О том, что их повысили, сообщает чешское издание Novinky.cz со ссылкой на расследователя проекта Bellingcat Христо Грозева.

«Они получили новую работу, потому что больше не могут работать как шпионы. Они стали важными представителями Кремля, так сказать, для разных регионов», — сказал Грозев, добавив, что в ближайшее время опубликует более подробную информацию об этом.

Кремль уже отреагировал на это заявление. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков опроверг его, сказав, что в Администрации президента «нет подразделения, занимающегося спортивным питанием».

Мишкина и Чепигу подозревают в организации взрыва на складе боеприпасов в Чехии в 2014 году. Прага объявила их в розыск, Чехия и Россия на фоне скандала взаимно выслали дипломатов. Ранее двух предполагаемых сотрудников ГРУ назвали участниками отравления Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери. На фоне истории со Скрипалями Мишкин и Чепига дали интервью Маргарите Симоньян, заявив, что работают в сфере продаж спортивного питания.