Соболь подаст жалобу в КС на запрет избираться в Госдуму причастным к экстремистским организациям

Юрист и соратница Алексея Навального Любовь Соболь намерена оспорить в Конституционном суде законопроект, который запрещает причастным к экстремистским организациям участвовать в выборах в Госдуму. Она заявила об этом телеканалу «Дождь».

Соболь отметила, что ст. 97 Конституции РФ устанавливает рамочные требования к кандидатам в парламент, и среди них нет упоминания экстремистских организаций. По основному закону страны, избираться в Госдуму могут граждане России старше 21 года, у которых нет иностранного гражданства и счетов в зарубежных банках. Юрист отметила, что в социальных сетях документ, который готовят к рассмотрению, называют «законопроект против Любови Соболь» и заявила, что он нарушает «все, что может нарушить».

Документ, о котором идет речь, внесла в Госдуму группа депутатов от «Единой России». Он запрещает участвовать в выборах в нижнюю палату парламента причастным к экстремистским организациям. Больше всего критики вызвал пункт, который распространяет действие законопроекта задним числом на тех, кто работал в таких организациях до их признания экстремистскими. Также он коснется волонтеров и тех, кто оказывал организациям финансовую, консультационную или любую другую помощь. По Конституции, законы, устанавливающие или отягчающие ответственность, не могут иметь обратной силы.

В середине апреля прокуратура Москвы подала в суд иск о признании организаций, связанных с Алексеем Навальным, экстремистскими. В список вошли ФБК*, ФЗПГ* и штабы Навального. На фоне этого сети штабов в России закрыли, а 30 апреля, до решения суда, Росфинмониторинг включил их в список экстремистов и террористов.

*ФБК, ФЗПГ — организации внесены в список НКО, выполняющих функции иностранного агента.