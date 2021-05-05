Блокировку аккаунта Трампа в Facebook оставили в силе

Аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа в Facebook останется заблокированным. К такому решению пришел Надзорный совет социальной сети.

Как сообщается на сайте Совета, решение также коснется аккаунта Трампа в сети Instagram. На заседании отметили, что нынешние правила платформы не позволяют сделать блокировку аккаунта в Facebook бессрочной и рекомендовали пересмотреть вопрос. В заявлении говорится, что небходимо «определить и обосновать пропорциональный ответ, который соответствует правилам, применяемым к другим пользователям платформы».

Аккаунт Трампа в социальной сети заблокировали 7 января 2021 года, после того, как его сторонники устроили беспорядки в Вашингтоне. «Было неправильно устанавливать бессрочную блокировку, не опираясь на какие-либо стандарты», — отметили в Совете. Дело об ограничении аккаунтов будет рассмотрено вновь в течение полугода.