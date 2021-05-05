Думе предложили запретить публичное отрицание роли СССР в победе над нацистской Германией

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о запрете публичного отрицания решающей роли СССР в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии при освобождении стран Европы. Как передает «Интерфакс», документом также предлагается запретить публичное отождествление целей, решений и действий советского руководства, военного командования и военнослужащих с целями, решениями и действиями представителей нацистской Германии и стран «оси», установленными Нюрнбергским трибуналом и другими судами в период Второй мировой войны.

Предполагается, что запрет будет распространяться на публичные выступления, «публично демонстрирующиеся произведения», СМИ и интернет.

В пояснительной записке говорится, что в последнее время в СМИ «регулярно публикуются и передаются в эфир бездоказательные обобщающие уничижительные высказывания», в которых отождествляются действия СССР и нацистской Германии в период Великой Отечественной войны.

Законопроект внесен депутатами Еленой Ямпольской, Александром Жуковым и сенатором Алексеем Пушковым.