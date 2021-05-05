Россияне стали меньше верить во влияние послания Путина Федеральному собранию на жизнь в стране

Число россиян, которые смотрели послание Владимира Путина Федеральному собранию и считают, что оно повлияет на жизнь в стране, сократилось на 7% с прошлого года. Об этом говорится в результатах опроса, проведенного «Левада-центром»*.

Полностью или почти полностью послание видели 24% респондентов, почти треть, 29%, ничего о нем не слышали. Так или иначе о послании знал 71% опрошенных, при этом годом ранее таковых было 78%. Традиционно с большим вниманием к речи президента отнеслись россияне старшего возраста, почти или полностью ее смотрели 36% респондентов старше 55 лет и всего 6% тех, кому 18-24 лет.

Больше половины слышавших о послании (54%) считают, что оно повлияет на жизнь страны. В 2020 году об этом говорил 61% населения. Меньше всего верят во влияние обращения Путина те, кому до 39 лет.

*«Левада-центр» — организация внесена в список НКО, выполняющих функции иностранного агента.