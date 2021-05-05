Дело Сергея Тихановского направили в Верховный суд Белоруссии

Генпрокуратура Белоруссии направила в Верховный суд республики дело оппозиционера Сергея Тихановского. Его обвиняют в организации массовых беспорядков во время президентских выборов летом 2020 года.

Всего по делу проходят несколько человек. В сообщении на сайте республиканской прокуратуры говорится, что они «использовали современные политтехнологии, чтобы создать у населения недоверие и негативное отношение к представителям государственных органов». Ведомство заявляет, что фигуранты дела еще в 2019 году начали призывать жителей Белоруссии к массовым беспорядкам и участвовали в организации незаконных мероприятий в различных городах. Прокуратура сообщает, что при обысках в доме Тихановского нашли оружие и $900 тыс.

Ранее 4 мая стало известно, что суд в Гомеле приговорил четырех доверенных лиц Светланы Тихановской к тюремному заключению. Им дали от шести до шести с половиной лет тюрьмы по обвинению в подготовке к захвату зданий и массовым беспорядкам.