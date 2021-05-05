Алексей Макаркин: Предвыборно-силовые законопроекты

В Думу внесен очередной пакет силовых законопроектов. Он фактически вводит принцип обратной силы в отношении донаторов ФБК* Алексея Навального, запрещая им на три года участие в думских выборах, если они жертвовали деньги на нужды ФБК* в течение года до признания его экстремистским (а вряд ли кто-либо сомневается, что это признание последует до регистрации кандидатов). Тот же принцип вводится в отношении тех, кто иным образом был «причастен» к деятельности ФБК* – а тут уже масса возможностей для расширительных толкований (например, не отказался от поддержки Навального в рамках «умного голосования» - это причастность или нет?). Теперь оказаться за решеткой можно даже рядовым участникам деятельности нежелательных организаций, а их руководителей новый законопроект позволяет отправить туда сразу, без предварительного административного наказания.

С чем связано внесение такого пакета? Штабы Навального** и так закрыты. Глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев назвал цифры – 10 нежелательных организаций подготовили, по его данным, более 40 выпускников «различных семинаров, тренингов и курсов подготовки для российских граждан за рубежом». То есть в среднем примерно по 4 выпускника на организацию. Получается, что то ли неэффективно работают нежелательные структуры, то ли эти четыре десятка выпускников – какие-то терминаторы, способные подорвать безопасность страны.

На самом деле законопроекты предвыборные. Вспомним недавнее заявление министра Сергея Лаврова про то, что «кроме желания жить хорошо, жить сыто, быть уверенным за своих детей, друзей, родных, в нашей стране не меньшую роль во всем том, что мы делали за всю нашу тысячелетнюю историю, всегда играло чувство национальной гордости». Когда население – причем не только либералы, но и немалая часть лоялистов – слышит такие слова, то интерпретирует их однозначно: надо запасаться солью и сахаром. Идти на выборы в условиях, когда цены растут, пандемия не спадает (наоборот, в публичном пространстве все чаще говорят о третьей волне), ощутимого экономического роста нет с 2013 года, а «крымский эффект» исчерпан, крайне непросто.

В этих условиях даже часть лоялистов в крупных городах могут проголосовать протестно – тем более, что цена вопроса для них невелика, это же не «выбор судьбы», которыми традиционно являются президентские выборы. Отсюда и желание не только разгромить инфраструктуру, связанную с Навальным и Михаилом Ходорковским, но и иметь возможность отстранить от участия в выборах популярных кандидатов, которые как-то взаимодействовали со структурами Навального. Например, перечислили на нужды ФБК* тысячу-другую рублей.

*ФБК — организация внесена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

**Штабы Навального — общественное движение внесено Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.

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