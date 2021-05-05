В Турции нашли мертвым азербайджанского активиста и экс-политзаключенного Байрама Маммадова

В Стамбуле нашли мертвым бывшего азербайджанского политзаключенного Байрама Маммадова. Полиция Турции начала расследование.

Как сообщает Jam News, тело активиста извлекли из моря прошедшей ночью. Рассматриваются три версии произошедшего: самоубийство, несчастный случай или покушение. Издание отмечает, что близкие Маммадова не верят в версию о самоубийстве. По их словам, о местонахождении Маммадова ничего не было известно со 2 мая.

Байрам Маммадов — азербайджанский блогер. В 2016 году его и еще одного активиста Гияса Ибрагимова задержали после того, как они накануне дня рождения экс-президента страны Гейдара Алиева написали на его памятнике фразу «С праздником рабов». Полиция заявила, что при обысках у обоих нашли наркотики. По статье о распространении запрещенных веществ Маммадов и Ибрагимов получили по 10 лет тюрьмы. Оба перед приговором жаловались на пытки в СИЗО. В 2019 году активистов помиловали.