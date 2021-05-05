Пострадавшие от пыток белорусы подали заявление на Лукашенко в прокуратуру Германии

В Федеральную прокуратуру Германии пришло заявление «о преступлениях против человечности» Александра Лукашенко. Документ подали четыре немецких адвоката от имени граждан Белоруссии, пострадавших от пыток.

Как пишет DW, в заявлении говорится о насилии в отношении жителей страны на фоне мирных протестов, которые начались летом 2020 года после президентских выборов. Податели заявления подчеркивают, что в республике ни Лукашенко, ни силовикам не грозят правовые последствия применения пыток, и просят Германию провести независимое расследование преступлений режима в Белоруссии. Адвокаты, представляющие интересы более десяти человек, ссылаются на универсальную юрисдикцию, которая позволяет привлечь к ответственности за преступления, запрещенные международным правом и совершенные в других странах.

Защитники отмечают, что белорусы, от имени которых они выступают, жаловались на истязания, лишение пищи и сна, а также унижения. Некоторые рассказали, что после задержания на акциях протеста им пришлось несколько часов стоять на коленях со связанными руками. Сообщается, что инициатором подачи заявления была белорусская диаспора в Германии. Там сообщили, что в зависимости от реакции прокуратуры к заявлению могут присоединиться еще более ста граждан республики.

В ходе протестов в Белоруссии задержали и арестовали свыше 30 тыс. человек, есть пострадавшие и погибшие.