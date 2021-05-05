Россияне начали проедать накопления

Россияне стали тратить больше, чем зарабатывают. Это значит, что они проедают сбережения, следует из расчетов Росстата.

В документе говорится, что за первый квартал 2021 года жители страны получили 14,3 трлн рублей дохода. При этом население потратило на товары и услуги 14,9 трлн рублей. Разницу покрыли сбережения россиян, которые за этот период уменьшились на 604,3 млрд рублей.

В оценках Росстата также говорится о снижении реальных располагаемых денежных доходов россиян на 3,6% по сравнению с первым кварталом 2020 года. Этот показатель подразумевает доход за вычетом обязательных платежей, скорректированный на индекс потребительских цен.

Finanz.ru со ссылкой на аналитика «Раффайзенбанка» Станислава Мурашова пишет, что просели все статьи доходов населения. «Причем, судя по тому, что реальные зарплаты работников организаций в январе–феврале росли, это означает, что ухудшение наблюдалось в «сером» сегменте рынка труда», — заявил аналитик.

В конце апреля сообщалось, что инфляционные ожидания россиян вдвое превысили оценку ЦБ и показали максимум за четыре года. Основными причинами стали ускорение роста цен на продукты и бензин в три раза, а также падение курса рубля. Доля тех, кто делает сбережения, показала минимум с конца 2014-начала 2015 года.