Роскомнадзор снова подал в суд на Twitter, Google и Facebook

Суд может оштрафовать Twitter на 24 млн рублей за отказ удалить посты с запрещенной информацией. Платформы Google и Facebook по такой же причине могут получить штрафы на 20 млн рублей каждая.

Как сообщает ТАСС, всего в отношении сервиса Twitter в суд от Роскомнадзора поступили шесть протоколов, на Google и Facebook — по пять. Максимальный штраф по каждому из материалов составляет 4 млн рублей. Ранее в апреле суд оштрафовал Тwitter на 8,9 млн за неудаление постов с информацией об акциях протеста, а с 10 марта РКН начал замедлять работу сервиса и пригрозил полностью заблокировать его в России.