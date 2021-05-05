Десятки адвокатов вступили в дело Ивана Павлова

Не менее сорока адвокатов подали апелляцию на решение суда о мере пресечения в отношении главы «Команды 29» Ивана Павлова. Не исключено, что их число будет расти — количество жалоб законодательно не ограничено, пишут юристы. Запрет определенных действий — а именно общение со свидетелями по делу, использование интернета и телефонные звонки — на сегодняшний день считают несправедливым десятки коллег адвоката, среди которых Алексей Паршин, Мари Давтян, Валентина Фролова, Леонид Крикун, Алексей Аванесян, Анастасия Георгиевская, Даниил Берман, Вера Гончарова.

«Единство адвокатской корпорации видно не только на словах — десятки коллег нашли время в праздничные дни изучить материалы дела и подать апелляционные жалобы на вопиющее решение Басманного суда, которым Ивану Павлову была избрана мера пресечения. Каждая жалоба уникальна своей аргументацией, но роднит их одно: понимание, что преследование Павлова — это вызов всей корпорации, которая сделает все, чтобы оставить его в своих рядах», — говорит юрист «Команды 29» Евгений Смирнов.

В пятницу адвокату Ивану Павлову было предъявлено обвинение в разглашении тайны предварительного следствия по делу журналиста Ивана Сафронова. Следствие считает, что он незаконно предоставил газете «Ведомости» постановление о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого, а также разгласил информацию о секретном свидетеле по делу.