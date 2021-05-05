Нетаньяху не смог сформировать новое правительство

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху не смог создать правительственную коалицию. В ночь на 5 мая истек срок, в течении которого лидер победившей на выборах партии должен был сформировать большинство в парламенте. Нетаньяху проинформировал президента Реувена Ривлина, что не смог справиться с этой задачей и возвращает мандат на формирование кабинета министров главе государства, передает DW.

Ривлин может вернуть мандат Кнессету (парламенту), что будет означать его роспуск и новые парламентские выборы, или выберет нового кандидата, который получит 28 дней на формирование коалиционного правительства. Таким кандидатом может стать один из лидеров оппозиции Яир Лапид, возглавляющий партию «Еш Атид». Ранее он был ближайшим соратником Бени Ганца в оппозиционной левой партии «Кахоль-Лаван».

Если и новому кандидату не удастся заручиться поддержкой большинства депутатов, то Израиль ожидают новые парламентские выборы — уже пятые за последние два года.