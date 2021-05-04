В Белоруссии вынесли приговор доверенным лицам Тихановской

Суд в Гомеле приговорил к реальным срокам доверенных лиц Светланы Тихановской по делу «о подготовке к захвату зданий госорганов». Юрий Власов получил 6,5 года колонии усиленного режима, Татьяна Каневская — к 6 лет колонии общего режима, Дмитрий Ивашков и Александр Шабалин — по 6 лет усиленного режима. Именно такие сроки запрашивал прокурор, передает TUT.BY.

В марте СК Белоруссии сообщал, что доверенные лица Светланы Тихановской якобы готовились к беспорядкам и захвату организаций в Гомеле. Для осуществления плана они искали желающих среди бывших военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и Министерства по чрезвычайным ситуациям. Потом якобы с целью проработки и подробного планирования своих действий обвиняемые организовали встречу, на которой присутствовала в том числе сама Тихановская. В качестве доказательств СК публиковал видеозапись, на которой, по версии ведомства, обвиняемые с участием Тихановской «обсуждали план по организации массовых беспорядков в Гомеле, а также захвату зданий администраций и исполкомов, назначению вместо глав и председателей своих лиц».

За столом вместе с Тихановской были глава штаба Мария Мороз, сейчас она находится в Вильнюсе, а также Юрий Власов, Татьяна Каневская, Дмитрий Ивашков и Александр Шабалин. Последних четверых задержали еще до выборов с 6 по 8 августа, и предъявили обвинения в приготовлении к массовым беспорядкам и приготовлении к захвату зданий и сооружений. Кроме этого, Власова обвинили в публичном оскорблении представителя власти.

С самого начала процесса в зал заседаний не пускали практически никого, кроме родственников обвиняемых и госСМИ.