Билл и Мелинда Гейтс продолжат курировать свой фонд после развода

Билл Гейтс и его супруга Мелинда, объявившие о разводе, продолжат курировать совместный фонд.

«За минувшие 27 лет мы вырастили троих замечательных детей и создали фонд, деятельность которого осуществляется по всему миру, чтобы дать возможность людям вести здоровую, продуктивную жизнь», — цитирует DW заявление четы. — Мы по-прежнему разделяем веру в эту миссию и продолжим нашу совместную работу в фонде, однако мы больше не считаем, что можем развиваться дальше, как пара на следующем этапе нашей жизни».

Состояние соучредителя Microsoft оценивается в $130,5 млрд. В списке самых богатых людей мира, по версии Forbes, он занимает четвертую строчку.

Билл и Мелинда познакомились в компании Microsoft, где последняя занималась разработкой мультимедийных продуктов. Свадьба состоялась на острове Ланаи в Гавайском архипелаге в 1994 году. Мелинда покинула Microsoft в 1996 году.