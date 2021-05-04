В спецприемнике Екатеринбурга не приняли письма с упоминанием Навального

В спецприемнике Екатеринбурга отказались принимать письма, в которых упоминаются Алексей Навальный и его соратник Леонид Волков. Сотрудник учреждения назвал их фамилии «запрещенными», пишет It’s My City со ссылкой на экс-сотрудницу штаба Навального* в Екатеринбурге Викторию Райх.

Она пыталась передать письма арестованным, но начальник дежурной смены спецприемника попросил присылать письма по почте с марками, хотя до этого письма принимали даже без конвертов. После выяснилось, что письма не хотят принимать из-за их содержания. Как сказали Райх в спецприемнике, в корреспонденции есть фамилии Навального и Волкова.

На вопрос, на каком основании сотрудники спецприемника читают чужие письма, полицейские сослались на закон «О порядке отбывания административного ареста». It’s My City отмечает, что в ст. 18 закона сказано, что сотрудники спецприемника могут проводить досмотр письменной корреспонденции. При этом в пункте 22 приказа МВД о внутреннем распорядке говорится, что досмотр проводится комиссией из двух сотрудников в присутствии арестованного. Уточняется, что цензура не допускается.

*Штабы Навального — общественное движение внесено Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.