Международная комиссия юристов потребовала прекратить преследование Ивана Павлова

Международная комиссия юристов (ICJ) потребовала от российских властей прекратить преследование адвоката Ивана Павлова, который стал фигурантом уголовного дела о разглашении данных следствия.

«Российские власти должны прекратить преследование Ивана Павлова и «Команды 29», которое почти наверняка связано с их участием в качестве защитников в нескольких громких делах», — заявила Ройзин Пиллэй, директор ICJ по Европе и Центральной Азии. — Обыски явно нарушают тайну адвокатской тайны. Материалы дела, изъятые во время обыска, должны быть возвращены адвокатам, и Павлов должен иметь возможность продолжать свою работу по защите всех своих клиентов, не опасаясь преследований или опасений мести, как того требуют международные стандарты».

Согласно Основным принципам ООН, правительства должны гарантировать, что юристы «…могут выполнять все свои профессиональные функции без запугивания, препятствий, преследований или ненадлежащего вмешательства; […] И не должны подвергаться преследованию или угрозам судебного преследования, административных, экономических или иных санкций за любые действия, предпринятые в соответствии с признанными профессиональными обязанностями, стандартами и этикой», отмечают авторы письма.

30 апреля суд избрал запрет определенных действий в качестве меры пресечения главе «Команды 29» Ивану Павлову, ему нельзя пользоваться средствами связи, включая интернет. Из-за ограничений, наложенных судом, Павлов не сможет выполнять свои обязанности как адвокат. «Это неприкрытое ограничение профессиональной деятельности адвоката», — сказал он.

Претензии силовиков официально связаны с тем, что адвокат передал СМИ постановление о привлечении журналиста Ивана Сафронова в качестве обвиняемого по делу о разглашении гостайны, а затем рассказал репортерам, что в его деле появился анонимный секретный свидетель. Несколько дней назад «Команда 29» объявила, что будет представлять интересы Фонда борьбы с коррупцией* Алексея Навального, который власти хотят признать экстремистской организацией.

*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) — организация внесена в список НКО, выполняющих функции иностранного агента.