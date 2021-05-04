Строительство «Северного потока-2» смогут возобновить только в конце мая

Действие разрешения на строительство «Северного потока-2» приостановлено до конца мая после обращения в суд экологов. Об этом, как передает «Интерфакс», сообщила представитель Федерального ведомства по судоходству и гидрографии BSH.

3 мая, негосударственная экологической организация «Союз охраны природы и биоразнообразия» подала иск против строительства газопровода, поясняет РБК . В январе эта организация смогла обжаловать разрешение на строительство и таким образом приостановить действие документа, разрешающего строительство «Северного потока-2». Однако регулятор позже отклонил протесты экозащитников о вреде трубопровода окружающей среде, сообщив, что оценка воздействия ранее была проведена «тщательно» и если трубокуладчик будет работать в течение установленного срока, «существенного влияния» на экологию региона его работа не окажет.Поданный накануне иск имеет «приостанавливающее действие» против разрешения, которое BSH выдал оператору строительства газопровода, компании Nord Stream 2 AG на период с конца сентября по конец мая на участке 16,5 км в исключительной экономической зоне Германии на Балтийском море.