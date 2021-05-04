Число заболевших коронавирусом в Индии превысило 20 млн

В Индии с начала эпидемии, по данным местного Минздрава, выявлено около 20,3 млн случаев заражения COVID-19. За последние сутки зарегистрированы 357 229 новых случаев. От последствий коронавируса умерли 3449 человека, число погибших возросло до 222 408, передает DW. Местные эксперты считают, что реальные цифры значительно выше.

В страну с конца апреля из-за рубежа прибыли 17 партий медицинского оборудования и медикаментов. Помощь в условиях резкого ухудшения эпидемиологической обстановки оказали минимум 14 государств.

Она включает кислородные концентраторы, баллоны с кислородом, аппараты ИВЛ, прикроватные мониторы, противовирусные препараты, комплекты для экспресс-тестов на коронавирус, пульсоксиметры и средства индивидуальной защиты.