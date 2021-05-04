На «Артдокфесте» назвали победителей фестиваля

Гран-при кинофестиваля «Артдокфест» присужден фильму Река Валерика «Тихий голос», показ которого так и не состоялся в России. Награда вручена «За талант слышать неслышное и видеть невидимое».

«Уверяю, что в этом решении нет никакой политкорректности. За все годы фестиваля мы ни одну картину не лоббировали. Это абсолютно честное решение жюри, которое считает, что это художественное, объемное и интимное высказывание», — сказал президент фестиваля Виталий Манский.

Ленту «Тихий голос» о чеченском гее пришлось снять с показа фестиваля из-за угроз. Все билеты на фильм выкупили одной банковской картой. Манский предполагал, что это сделали, чтобы не допустить зрителей на сеансы. Перед этим он общался с представителем чеченской диаспоры, который просил снять картину с показа, «объясняя, что чеченец не может быть геем» и говоря, что фильм оскорбляет весь народ республики. Мужчина обещал «серьезные последствия», если лента все-таки будет показана.

Специальный приз жюри фестиваля получил фильм «Земля голубая будто апельсин» Ирины Цилык. Приз за лучшую режиссуру достался Виктору Косаковскому за фильм «Гунда».

Специальное упоминание жюри — «Байконур. Вторжение» Ангела Ангелова.

В конкурсе «Балтийский фокус» победителем стал фильм «Тревожные воспоминания» Элины Ланге-Ионатамишвили. Лучший режиссер — Гиедра Жиските за фильм «Прыжок». Специальное упоминание жюри — «Одна жизнь» Марии Стонине. С формулировкой — «За красоту и неординарность».

Интервью Виталия Манского главному редактору The New Times Евгении Альбац читайте здесь.

