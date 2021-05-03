Байден хочет обсудить с Путиным стабилизацию отношений

Президент США Джо Байден на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным хочет говорить о стабилизации отношений между странами. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает ТАСС. По словам Блинкена, Штаты не стремятся к обострению отношений, но будут отвечать на те шаги Москвы, которые считают недружественными.

«Президент Байден уже давно — еще до того, как он стал президентом - четко заявлял, что, если Россия решит действовать безрассудно или агрессивно, мы примем ответные меры. Но мы не стремимся к эскалации, мы бы предпочли иметь более стабильные, более предсказуемые отношения. И если Россия двигается в этом направлении, то и мы тоже. И я думаю, что у президента Байдена будет возможность, когда он встретится с президентом Путиным, поговорить об этом напрямую», — сказал он на совместной пресс-конференции с главой МИД Великобритании Домиником Раабом в Лондоне.

Рааб в свою очередь отметил, что дверь для позитивных отношений с Россией всегда открыта, но Москва должна изменить свое поведение.