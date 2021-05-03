Илья Шаблинский: Инквизиционный процесс

30 апреля 2021 года в Таганском суде состоялось последнее заседание в рамках рассмотрения административного иска Прокуратуры, требовавшей признать экстремистской книгу «Роза серафитов». Книга эта, по жанру богословская, была написана лет 15 назад отцом Иоанном, основателем Православной Церкви Божьей Матери Державной. О причинах резко возникшей озабоченности силовых ведомств в отношении и книги, и Церкви – уже более 20 лет зарегистрированной и ни с кем в конфликты не вступавшей – мы судить не можем. Это, действительно, трудно понять.

Может, не понравилось название религиозной организации? Так ведь на слова «православная церковь», кажется, еще не установлена монополия. Единственный храм у этой небольшой организации уже отобрали. Он тут же перешел в ведение другой религиозной организации. Угадайте какой.

Все, что требовалось для реализации прокурорского замысла – неряшливо и торопливо составленная справка группы карманных «экспертов». Буквально – это все. Дальнейшие события были уже предопределены. Но даже из этого «экспертного материала» было крайне трудно извлечь то, что подходило бы под определения экстремизма.

В то же время, суду были представлены экспертные заключения известных религиоведов, историков - по этой же книге, но с прямо противоположными выводами. Несколько дней назад известный адвокат, специализирующийся на делах, связанных с защитой свободы совести, Анатолий Пчелинцев представил суду детальные обоснования того, что никаких признаков экстремизма, предусмотренных законом, в книге нет.

Кажется, все это не особо интересовало судью.

Хотя богословская полемика с некоторых пор, вроде бы, сильно интересует наше государство. Суд местами напоминал инквизиционный процесс: установление факта ереси. Последнее заседание, вообще, могло бы поразить любого нейтрального наблюдателя. В течении примерно двух часов юристы, представлявшие издателей книги – Инна Загребина, Арсений Левинсон и Илья Шаблинский – пытались выяснить у представителя Прокуратуры, какие все же фразы, мысли, отрывки из книги содержали что-то экстремистское. Ну, какие?! Прокурор, отрывая взгляд от экрана телефона, отвечал односложно: «не знаю точно, все в справке», «нет, не могу, я не специалист», «нет, не отвечу». Адвокат Инна Загребина обратила внимание на то, что приглашенные прокуратурой «эксперты», делая свои основные выводы, цитировали фразы, которых не было в исследуемой книге. Прокурор вяло согласился, что да, цитаты из других книг, и на это даже есть отдельная справка, но дела это никак не меняет.

Наконец, ему решил помочь судья, который, судя по всему, понял, что работу прокурора придется выполнять ему. Полистав крамольную книжку, он нашел, наконец, в ней выражения негодования в отношении священнослужителей, обвиненных в педофилии. Так это же возбуждение негативных чувств читателя по отношению к представителям других конфессий – обнаружил судья. Вот и экстремизм! Юристы, защищающие издание, напомнили, что речь шла о реальных случаях привлечения к ответственности, и эти случаи уже осуждены всеми церквями. Но судебное расследование было уже закончено.

Признание книги, которая пользовалась популярностью у верующих, экстремистским изданием, может иметь тяжелые последствия. После предсказуемого решения апелляционной инстанции может последовать не просто изъятие книги из библиотек церковных общин, но и оперативный иск о признании экстремистской всей религиозной организации. А дальше – уголовные приговоры, преследование последователей Церкви по всей стране, тюрьмы. Все это уже знакомо по практике преследований Свидетелей Иеговы*.

Новость об этом решении Таганского суда осталась незамеченной в нашем медийном пространстве. Религиозная организация небольшая. И кого сейчас удивишь тем, что какую-то богословскую книжку назвали экстремистской?

Да, все это судебное разбирательство выглядело многоактным абсурдом. Но это злобный и подлый абсурд. Из него вырастает инквизиционная практика, репрессии, пытки. И как бы то ни было, этому злобному абсурду нужно противостоять – правом, сохранившимися в Конституции нормами о важнейших наших правах, спокойным словом – да, словом, которое остается не только в судебных протоколах, но в памяти и душах людей.

* «Свидетели Иеговы» — организация признана экстремистской и запрещена на территории России.

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