Иван Павлов: Не будем падать раньше выстрела



Дорогие друзья, коллеги, соратники! Это Иван Павлов, руководитель Команды 29



Пятничный день был непростой — для меня, моей семьи и команды. В 6 утра моему товарищу Игорю Дорфману выломали дверь, 8 часов обыскивали его квартиру, допрашивали его в ФСБ. До самой ночи шли обыски в офисе Команды 29.



Но несмотря на то, что меня ограничили в доступе ко всем средствам связи, я всё ещё с вами.



Мой фейсбук временно заблокирован по соображениям безопасности. Мой телеграм-канал будет вести моя команда. А это сообщение пишет Евгений Смирнов, который провёл весь день рядом со мной.



Медийные ресурсы Команды продолжат работать и будут публиковать последние новости и материалы. Потому что открытость прессе и свобода информации всегда были для нас приоритетом, что, кстати, всегда очень раздражало наших оппонентов.



Атака на меня и мою команду — это, безусловно, месть за нашу работу, за нашу принципиальную позицию, за участие в резонансных уголовных делах, которые расследуются в следственном управлении ФСБ России. И, конечно, месть за защиту в суде «Фонда по борьбе с коррупцией» * , основанного Алексеем Навальным. Но останавливаться мы не собираемся. Будем работать, будем бороться. Не будем падать раньше выстрела.



Тем более что мы с моей командой ощутили в этот день мощнейшую поддержку журналистов, правозащитников и общественности. И, главное, коллег, адвокатского сообщества, которое без лишних формальностей пришло на помощь.



Я благодарен этому тяжёлому дню именно за то, что узнал, как много людей поддерживает меня и Команду 29. Это вселяет оптимизм, который не выбить никакими допросами, обысками и судами.



Спасибо!

Иван Павлов

(через Евгения Смирнова)



*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) — организация внесена в список НКО, выполняющих функции иностранного агента.



