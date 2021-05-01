Игорь Эйдман: От Ивана Грозного к Владимиру Отравителю

Как известно, в России "история - это политика, опрокинутая в прошлое". Каждый новый тиран реабилитирует предыдущих. При Сталине восхваляли Ивана Грозного. При Путине реабилитируют того же Грозного (см. последние высказывания Патрушева) и самого Сталина.

Интересная линия преемственности выстраивается: Иван Грозный, Иосиф Кровавый, Владимир Отравитель. Отличает их от других российских правителей даже не крайняя жестокость (кто из царей был добр), а иррациональность этой жестокости, абсурдность террора, безуминка в сомнамбулических глазах.

Все трое - психически больные патологические садисты на самодержавном троне, одержимые параноидальным страхом за свою шкуру. В большинстве цивилизованных стран такие типажи перевелись ещё в позднем средневековье, в Германии и Японии после Второй мировой. В России они до сих пор у власти.

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