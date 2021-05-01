В Бишкеке заявили об обстреле жилых домов таджикскими военными

Таджикские военные открыли огонь по жилым домам Кыргызстана, заявили в погранслужбе страны.

«По состоянию на 12:45 (09:45 по Москве) 1 мая обстановка на киргизско-таджикском участке госграницы напряженная. В местности Арка Лейлекского района Баткенской области таджикские военнослужащие открыли огонь по жилым домам граждан Кыргызстана. Жители села были ранее эвакуированы», — цитирует «Интерфакс» сообщение.

Ранее в субботу пресс-служба киргизской погранслужбы сообщила, что таджикская сторона перекрыла дорогу в местности Торт-Кочо в Баткенской области Киргизии, на территории Таджикистана зафиксировано передвижение военной техники.

Киргизско-таджикский участок госграницы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина — неделимитированные участки, на которых невозможно определить, где пролегает граница между государствами, поясняет агентство. 24.kg пишет, что сегодня должны начаться переговоры членов межправительственной комиссии по делимитации и демаркации рубежей. Однако представители Таджикистана на встречу пока не прибыли.

Конфликт на границе обострился 28 апреля у водораспределительного пункта «Головной». Таджикская сторона стала устанавливать там камеры видеонаблюдения, в результате возник конфликт с жителями Кыргызстана, который перерос в перестрелку погранвойск двух стран. По данным таджикской стороны, пункт был оккупирован в одностороннем порядке кыргызскими жителями, подстрекавшими к приграничному конфликту.

В результате конфликта, по последним данным, в Кыргызстане за медицинской помощью обратились 154 пострадавших, 33 человека погибли, среди них ребенок. Таджикистан о потерях не сообщал.