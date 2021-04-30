Философ Славой Жижек вызвал на дебаты главу СК

Философ Славой Жижек вызвал на дебаты главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина и потребовал от российского государства прекратить дело DOXA — во имя мирного и стабильного развития России.

14 апреля в редакции DOXA и дома у редакторов Армена Арамяна, Аллы Гутниковой, Владимира Метелкина и Наташи Тышкевич прошли обыски. Их обвиняют в вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий (статья 151.2 УК РФ) за видео в поддержку студентов и школьников, подвергшихся давлению в вузах и школах из-за участия в акциях протеста. Видео было удалено по требованию Роскомнадозора. DOXA подала в суд на ведомство, чтобы опротестовать это решение.