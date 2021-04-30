Председателю Европарламента и еще семи чиновникам ЕС запретили въезд в Россию

МИД РФ запретил въезд в страну главе Европарламента Давиду Сассоли. Также в списке еще семь высокопоставленных чиновников Евросоюза.

Это председатель Национального совета Латвии по электронным СМИ Иварс Аболиньш, глава Центра государственного языка Латвии Марис Балтиньш, член французской делегации в ПАСЕ Жак Мэр, глава прокуратуры Берлина Йорг Раупах, глава лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции Оса Скотт, глава Языкового департамента Эстонии Ильмар Томуск и зампред Еврокомиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова.

МИД на своем сайте заявляет, что вводит такую меру в ответ на введенные 2 и 22 марта Советом ЕС ограничения в отношении россиян. Речь идет о санкциях за нарушения прав человека и в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального.

«Данная практика идет вразрез с Уставом ООН и основополагающими нормами международного права. Сопровождается сознательно разгоняемой в западных СМИ антироссийской истерией. Не подкрепляется доказательствами. Все наши предложения по решению любых возникающих между Россией и ЕС проблемных вопросов в режиме прямого профессионального диалога последовательно игнорируются или отвергаются. Подобные действия Евросоюза не оставляют сомнений, что их истинная цель – любой ценой сдержать развитие нашей страны», — говорится в сообщении МИД.

Соратник Навального Леонид Волков в своем Telegram-канале отмечает, что минимум три человека из списка тех, кому запрещен въезд в Россию, связаны с делом оппозиционера. Так, Жак Мэр является спецдокладчиком в ПАСЕ по делу об отравлении Навального. «У него, на секундочку, мандат от ПАСЕ (куда входит и российская делегация, напомню!) ехать в Россию для расследования отравления», — пишет Волков. Прокурора Берлина, по его мнению, внесли в список «за то, что, очевидно, по мнению Кремля «плохо» отвечал на «запросы о правовой помощи» по делу Навального, а Оса Скотт — за то, что его лаборатория нашла следы «Новичка» в анализах Навального.

2 марта в санкционный список ЕС попали глава СКР Александр Бастрыкин, директор ФСИН Александр Калашников, глава Росгвардии Виктор Золотов и генпрокурор Игорь Краснов. 22 марта были утверждены санкции против еще 11 человек из России, Китая и Ливии.