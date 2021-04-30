Канцлер Австрии предложил Путину Вену в качестве места встречи с Байденом

Канцлер Австрии Себастиан Курц в телефонном разговоре предложил президенту России Владимиру Путину в качестве места возможной встречи с лидером США Джо Байденом столицу своей страны. Об этом сообщили в МИД РФ.

Тема личной встречи глав России и США обсуждается в последние месяцы, но пока Москва и Вашингтон не договорились ни о дате, ни о месте возможного саммита.

Сегодня возможность переговоров на высшем уровне обсудили по телефону секретарь Совбеза России Николай Патрушев и помощник президента США по национальной безопасности Джейкоб Салливан. При этом в интервью в газете «Аргументы и факты» Патрушев заявил, что введение антироссийских санкций и «подобные демарши» со стороны США сужают возможности для диалога Москвы с Вашингтоном.