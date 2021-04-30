Ивану Павлову предъявили обвинение

***
Адвокату Ивану Павлову предъявлено обвинение по статье о разглашении данных следствия. После допроса в СК его доставят в суд для избрания меры пресечения. Сам руководитель «Команды 29» ожидает, что суд назначит запрет определенных действий, передает «Новая газета».
В Басманном суде сообщили, что следствие просит возложить на Павлова обязанность своевременно и самостоятельно являться по вызовам следователя и в суд, а также установить следующие запреты:
- общаться со свидетелями по уголовному делу, за исключением близких родственников, круг которых определен законом;
- отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, использовать средства связи и информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», за исключением использования телефонной связи для вызова скорой медицинской помощи, сотрудников правоохранительных органов, аварийно-спасательных служб, в случае возникновения чрезвычайной ситуации, а также для общения со следователем и контролирующим органом.
Сегодня рано утром прошел обыск в гостиничном номере в Москве, где остановился Павлов. После этого его задержали и увезли на допрос. В Петербурге прошли обыски у жены Ивана и у IT-специалиста «Команды 29» Игоря Дофмана, затем следственные действия начались в петербургском офисе правозащитного объединения. Павлову вменяют статью УК о разглашении данных расследования. Обвинения связаны с делом журналиста Ивана Сафронова, который, по версии следствия, в 2017 году якобы получил от представителя чешской разведки зашифрованные задания по сбору и передаче информации о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России. Сегодня суд продлил ему арест до 7 июля.
Иван Павлов представлял в суде интересы многих известных фигурантов дел, связанных с гостайной. Последним его клиентом стал ФБК* Алексея Навального, который прокуратура требует признать экстремистской организацией.
*ФБК — организация внесена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.