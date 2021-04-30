Кремль планирует остановить падение доходов россиян до конца года

Слова Пескова передает ТАСС. Комментируя данные Росстата о том, что доходы граждан России с начала года стали падать еще быстрее, а темпы превысили показатель за весь прошлый год, Песков заметил, что весь мир переживает последствия пандемии.
«Падение минимизировано. Во многих странах ситуация хуже», — сказал он, назвав действия российских властей «активными и энергичными».
По данным Росстата, за первый квартал падение доходов россиян ус корилось вчетверо. Средняя сумма, которая остается на руках у гражданина после инфляции и обязательных расходов, сократилась на 3,6%. Согласно Росстату, россияне прожили январь, февраль и март в среднем на 32,6 тыс. рублей в месяц, это примерно $14,5 в день. Каждый третий живет на $8 в сутки. Отмечается, что россияне больше тратят, чем получают, то есть, вероятно, проедают накопления. Каждый шестой рубль граждане России отдают на обязательные платежи: налоги, услуги ЖКХ, кредиты. Данные Росстата опубликовали с задержкой, изначально они должны были появиться к посланию президента Федеральному собранию, но затем исчезли из статистики «для уточнения».