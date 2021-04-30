Петербургский омбудсмен назвал актом устрашения задержание адвоката Ивана Павлова

Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов заявил, что задержание и обыски у адвоката Ивана Павлова можно расценивать как акт, направленный на устрашение всего адвокатского сообщества. Он отметил, что Павлов является членом Консультативного совета при Уполномоченном.

«Адвокатское сообщество играет важнейшую роль в реализации конституционного права граждан на получение квалифицированной юридической помощи, и обязанность государства — способствовать защите этого права. Осуществление от имени государства в предпраздничный день неотложных следственных действий в отношении адвоката, ведущего в настоящее время резонансные дела, может расцениваться как акт, направленный на устрашение всего адвокатского сообщества», — говорится в заявлении омбудсмена.

Сегодня рано утром прошел обыск в гостиничном номере в Москве, где остановился Павлов. После этого его задержали и увезли на допрос. В Петербурге прошли обыски у жены Ивана и у IT-специалиста «Команды 29» Игоря Дофмана, затем следственные действия начались в петербургском офисе правозащитного объединения. Павлову вменяют статью УК о разглашении данных расследования. Обвинения связаны с делом журналиста Ивана Сафронова, который, по версии следствия, в 2017 году якобы получил от представителя чешской разведки зашифрованные задания по сбору и передаче информации о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России. Сегодня суд продлил ему арест до 7 июля.