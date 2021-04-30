СМИ: бюджетников принуждают регистрироваться для онлайн-выборов и голосовать на праймериз ЕР

От бюджетников в регионах требуют регистрироваться для участия в праймериз «Единой России». Им нужно проголосовать за любого кандидата, пишут «Открытые медиа».

По данным издания, указания поступают учителям, медикам и другим работникам бюджетной сферы.

«Все делается неофициально и тихо. Подходит замдиректора лично к каждому учителю и объясняет, что и как нужно сделать. Тех, кто не согласится в этом участвовать, обещают считать неблагонадежными. По словам администрации, таких в школе может быть не больше одного человека. Вся школа, кроме нескольких учителей, уже согласилась, потому что боятся за свои места и не хотят спорить с администрацией», — рассказал изданию учитель одной из школ Санкт-Петербурга. Подобные сообщения поступили из Ленинградской, Липецкой областей и Крыма. Регистрироваться на портале госуслуг и сайте mos.ru принуждают сотрудников московских больниц, Москомспорта, Самбо-70 и управы округа Хамовники. Им нужно указать данные нескольких близких людей и ответить на вопрос, будут ли они участвовать в электронном голосовании на выборах осенью 2021 года.

«Чиновник из Москомспорта подтвердил ОМ, что такие данные действительно собирают, но с целью «популяризации сайта mos.ru». Большие цифры, по его словам, нужны для хорошей отчётности», — отмечает издание.

Также о принуждении бюджетников к голосованию на праймериз со ссылкой на письмо из районного отдела образования сообщает петербургский Telegram-канал «Ротонда».

Праймериз ЕР будет проводиться с помощью сайта госуслуг с 24 по 30 мая.