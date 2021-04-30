Обыски у «Команды 29» связаны с делом Ивана Сафронова

Обыски у сотрудников «Команды 29» и в офисе объединения связаны с делом о госизмене бывшего журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Ивана Павлова.

Так, претензии силовиков оказались связаны с тем, что адвокат передал в газету «Ведомости» постановление о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого, а затем рассказал СМИ, что в деле появился анонимный секретный свидетель под псевдонимом. 27 апреля следователь ГСУ Колесников возбудил в отношении Павлова уголовное дело.

«Следствие считает, что я совершил преступление, когда рассказал вам, журналистам, о том, что вашего коллегу по абсурдному обвинению держат в Лефортово незаконно», — заявил адвокат СМИ по окончанию допроса.

Сегодня рано утром прошел обыск в гостиничном номере в Москве, где остановился Павлов. После этого его задержали и увезли на допрос. В Петербурге прошли обыски у жены Ивана и у IT-специалиста «Команды 29» Игоря Дофмана, затем следственные действия начались в петербургском офисе правозащитного объединения. «Команда 29» сообщает, что у тещи Ивана Павлова, по предварительным данным, произошел инсульт в легкой форме после обыска, куда она приехала поддержать дочь. Женщину госпитализировали.

Максимальное наказание по 310 ст. УК РФ о разглашении данных расследования составляет три месяца ареста, но обвинение по ней может лишить Павлова возможности представлять своих подзащитных в суде.