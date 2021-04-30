Арестован основатель крупнейшего мусульманского издательства в России

В Москве арестовали основателя крупнейшего в стране мусульманского издательства «Умма». Асламбека Эжаева обвиняют в финансировании терроризма.

Об аресте Эжаева сообщил СКР. Следствие считает, что фигурант, которого в сообщении называют приверженцем радикального ислама, финансировал террористическую организацию «Исламское государство» (запрещена в России). С 2012 года он, говорится в сообщении, перевел более 34 млн рублей людям, которые находятся в розыске за совершение преступлений террористической направленности. В ФСБ считают, что Эжаев был членом законспирированной ячейки запрещенной организации и связан с террористом Саидом Бурятским. Также у него якобы нашли письма от осужденных по террористическим статьям, которые заказывали экстремистскую литературу, а у одного из его родственников — лабораторию по производству наркотиков.

«Умма» работает с 2002 года и является крупнейшим в стране издательством мусульманской литературы. В СКР заявили, что его книги «признавались, по заключению экспертиз, экстремистскими, однако мужчина формально менял название произведений и заново переиздавал их».

В 2019 году суд запретил один из томов Корана, который выпустило издательство «Умма». Эжаев связывал это с несправедливостью судебной системы в России.