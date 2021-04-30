Адвокатское сообщество выступило в поддержку Ивана Павлова

Ряд адвокатов в открытом письме выразили поддержку своему коллеге Ивану Павлову, которого задержали по делу о разглашении данных следствия. Действия силовиков они назвали «процессуальным произволом».

«Мы, коллеги Ивана, не имеем никаких сомнений в том, что задержание Ивана связано с его профессиональной деятельностью: Иван работает по очень сложным и «громким делам», которые большей частью находятся в подследственности ФСБ РФ — таким как дело менеджера «Интер РАО» Карины Цуркан, физика Виктора Кудрявцева, журналиста Ивана Сафронова и ранее Григория Пасько. В настоящий момент Иван Павлов представляет интересы Фонда Борьбы с Коррупцией*», — пишут адвокаты.

Авторы письма уверены, что задержание Ивана Павлова и обыски у него и его семьи «не имеют никакого процессуального смысла и не оправданы интересами расследования»: «Считаем, что данные действия правоохранительных органов направлены исключительно на запугивание Ивана и его коллег, чтобы принудить их к отказу от активной позиции при защите своих доверителей».

Под документом подписались:

Адвокат Каринна Москаленко

Адвокат Анна Ставицкая

Адвокат Анастасия Саморукова

Адвокат Илья Новиков

Адвокат Константин Ривикин

Адвокат Вера Гончарова

Адвокат Александр Редькин

Адвокат Тертухина Катерина

Адвокат Красова Мария

Адвокат Юмашев Андрей

Адвокат Маркеева Оксана

Адвокат Юлия Сычева

Адвокат Немова Мария

Адвокат Вундер Наталья

Адвокат Захватов Дмитрий

Адвокат Уткин Илья

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) — организация внесена в список НКО, выполняющих функции иностранного агента.