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Музыкант Rammstein прокомментировал приговор архангельскому активисту за публикацию клипа группы

30.04.2021

Гитарист немецкой группы Rammstein Риахрд Круспе раскритиковал приговор экс-координатору архангельского штаба Навального Андрею Боровикову. Накануне активист получил 2,5 года колонии за публикацию в соцсетях клипа на песню «Pussy». Экспертиза нашла в ролике порнографию. 

Гитарист Rammstein написал об этом деле на своей странице в Instagram. Он заявил, что узнал о деле Андрея Боровикова из СМИ и его шокировала суровость приговора. «Rammstein всегда отстаивала принцип свободы творчества как неотъемлемое право человека», — написал Рихард Круспе. 

Уголовное дело на активиста завели в 2020 году. На заседаниях Боровиков говорил, что это же видео общедоступно в интернете и его опубликовали сотни других пользователей, но это не убедило судью.

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