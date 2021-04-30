Музыкант Rammstein прокомментировал приговор архангельскому активисту за публикацию клипа группы

Гитарист немецкой группы Rammstein Риахрд Круспе раскритиковал приговор экс-координатору архангельского штаба Навального Андрею Боровикову. Накануне активист получил 2,5 года колонии за публикацию в соцсетях клипа на песню «Pussy». Экспертиза нашла в ролике порнографию.

Гитарист Rammstein написал об этом деле на своей странице в Instagram. Он заявил, что узнал о деле Андрея Боровикова из СМИ и его шокировала суровость приговора. «Rammstein всегда отстаивала принцип свободы творчества как неотъемлемое право человека», — написал Рихард Круспе.

Уголовное дело на активиста завели в 2020 году. На заседаниях Боровиков говорил, что это же видео общедоступно в интернете и его опубликовали сотни других пользователей, но это не убедило судью.