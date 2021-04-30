Роскомнадзор готов заблокировать Twitter 15 мая

Twitter должен удалить всю запрещенную информацию до 15 мая, иначе сервис будет заблокирован, заявили в Роскомнадзоре.

Как сообщили в ведомстве, на данный момент соцсеть удалила или заблокировала 60% материалов с запрещенной в России информацией — детской порнографией, пронаркотическим и суицидальным контентом. Но доступными остаются свыше тысячи противоправных материалов.

«За время принятия ограничительных мер Роскомнадзор выявил в Twitter более 900 новых запрещенных материалов. Среднее время реагирования соцсети на требования ведомства по вновь выявленным материалам составляет 81 час, что не соответствует требованию законодательства, в соответствии с которым на удаление отводится 24 часа с момента получения уведомления органа исполнительной власти», — отмечают в РКН.

10 марта Роскомнадзор сообщил, что начал замедление работу Twitter на мобильных устройствах и половине компьютеров. Ограничения коснулись фото-, видео- и аудиоконтента.