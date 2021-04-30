На границе Таджикистана и Кыргызстана возобнвились перестрелки

Режим прекращения огня на границе Таджикистана и Кыргызстана не сработал. Telegram-каналы публикуют видео с перестрелками и поджогами домов жителей одного из киргизских сел.

Таджикское информагентство «Азия-плюс» подтверждает перестрелки и сообщает, что по состоянию на утро 30 апреля в ходе боестолкновений пострадали более 90 граждан Таджикистана и 10 погибли. Минздрав Кыргызстана сообщает о 134 раненых и 13 убитых гражданах этой страны, в том числе троих военнослужащих. В конфликте был ранен в том числе мэр таджикского города Исфара Баховаддин Баходурзода. Он перенес операцию.

Агентство «Азаттык»* сообщает, что в здании администрации Баткенской области Кыргызстана проходит закрытое совещание, на него прибыл глава правительственной комиссии по делимитации и демаркации границ Камчыбек Ташиев.

Конфликт на границе Таджикистана и Кыргызстана начался 28 апреля у водораспределительного пункта «Головной». Таджикская сторона стала устанавливать там камеры видеонаблюдения, в результате возник конфликт с жителями Кыргызстана, который перерос в перестрелку погранвойск двух стран. Вечером 29 апреля сообщалось, что власти двух стран договорились о режиме прекращения огня и отводе войск от места конфликта.

*«Азаттык» (входит в «Радио «Свобода») — внесено в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента.