Посольство США сокращает оказание консульских услуг

С 12 мая посольство США в Москве перестанет оказывать консульские услуги за исключением экстренных случаев с гражданами США и экстренной выдачи виз россиянам в крайне редких ситуациях, когда речь идет о жизни и смерти или истекает срок действия иммиграционной визы.

В посольстве объяснили это тем, что вынуждены сократить консульскую службу на 75% по требованию российской стороны, передает «Интерфакс».

Выдача не-иммиграционных виз для недипломатов будет прекращена, предупредило посольство. Кроме того, в обозримом будущем посольство в Москве не возобновит оказание стандартных нотариальных услуг, замену паспортов США и выдачу других документов согражданам. Американцам с просроченными визами дипломаты рекомендовали покинуть Россию до 15 июня, либо начать оформлять новую визу через российское МВД.

23 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает дипмиссиям ряда государств нанимать россиян. Перечень недружественных государств определит правительство.