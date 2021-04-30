Умер обвиненный в госизмене ученый Виктор Кудрявцев

Стало известно о смерти ученого Виктора Кудрявцева, обвиненного в госизмене. Ему было 77 лет.

Об этом сообщила «Команда 29», которая защищала интересы Кудрявцева в суде. «И без того слабое здоровье учёного подорвало СИЗО», — говорится в сообщении.

Виктор Кудрявцев около 50 лет проработал в космической отрасли. В 2018 году его задержали по подозрению в госизмене. Ученому тогда было 74 года, и он стал самым пожилым арестантом СИЗО «Лефортово».

Исследователя обвинили в передаче секретных сведений за границу. Речь в деле шла о международном научном проекте с участием ученых Германии и Бельгии. Результаты экспериментов были открытыми, после окончания проекте Виктор Кудрявцев отправил отчеты о них европейским партнерам с разрешения комиссий института и экспортно-технического контроля, которые не нашли в документах конфиденциальной информации.

«Тем не менее спустя 5 лет ФСБ обвинила Виктора Кудрявцева в передаче секретных сведений о российском гиперзвуковом оружии институту Кармана, который в обвинении назвали исследовательским центром НАТО», — напоминает «Команда 29».

После ареста у ученого нашли онкологическое заболевание. «Пожилой человек сидел в двухместной камере площадью 8 квадратных метров. Ему можно было гулять по часу в день (в такой же маленькой камере, но без крыши). К сахарному диабету, гипертонии, стенокардии, атеросклерозу артерий нижних конечностей, сердечно-почечной недостаточности, хроническому тиреоидиту, последствиям инфаркта миокарда и множеству других заболеваний добавился рак», — пишут защитники. Они отмечают, что исследователю в СИЗО предлагали признать вину в обмен на домашний арест, но он отказался.

Осенью 2019 года суд изменил меру пресечения Кудрявцеву на домашний арест, следствие приостановили до его выздоровления.

«Он тяжело болел, и «Лефортово», конечно, подкосило его еще больше. Потому что в таком фозрасте бросить человека в «Лефортово» — это обречь его на смерть», — заявил «Дождю» глава «Команды 29» Иван Павлов.

Самого Павлова сегодня утром задержали после обыска. Также силовики пришли домой к IT-специалисту объединения Игорю Дорфману.