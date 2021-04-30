Задержан глава «Команды 29» Иван Павлов

Силовики рано утром пришли с обыском к главе «Команды 29» Ивану Павлову. Его задержали.

Об этом сообщается в Telegram-канале адвокатского объединения. Также известно о приходе полицейских к IT-специалисту «Команды 29» Игорю Дофману. «Он перестал отвечать на звонки», — говорится в сообщении.

«Команда 29» защищает ФБК* и другие организации, связанные с Алексеем Навальным, в деле о признании их экстремистскими. Накануне она выпустила заявление о том, что адвокаты ознакомились с засекреченными материалами в деле и не нашли там гостайны, которая стала официальной причиной для закрытия процесса. Также защитники подали встречный иск к Мосгорсуду о рассекречивании дела.

*ФБК — организация внесена в список НКО, выполняющих функции иностранного агента.