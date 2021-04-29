Кыргызстан и Таджикистан договорились о прекращении огня

Главы МИД Кыргызстана и Таджикистана договорились о полном прекращении огня на границе. Сегодня между военными двух стран произошла перестрелка, погибли несколько человек.

«Интерфакс» со ссылкой на сообщение МИД Кыргызстана сообщает, что стороны также достигли договоренности об отводе сил от места конфликта к пунктам постоянной дислокации. Режим прекращения огня вводится с 20:00 (23:00 МСК). В заявлении отмечается, что Кыргызстан «не претендует на чужие территории и своей землей ни с кем делиться не намерена».

В ближайшие часы стороны проведут встречу глав правоохранительных и силовых структур, а также органов местного самоуправления, на которой обсудят детали урегулирования конфликта. Также планируется ввести патрулирование и мониторинг обстановки на границе.

Конфликт между странами начался 28 апреля. Таджикская сторона начала устанавливать камеры видеонаблюдения на столбе у водораспределителя «Головной» на киргизской территории. Население потребовало убрать технику, стороны начали закидывать друг друга камнями, дошло дело до огнестрельного оружия. 29 апреля на границе началась перестрелка, сообщалось, что погранвойска и полиция Таджикистана начали использовать минометы и пулеметы. В конфликте пострадал 31 человек, один погиб, из приграничных сел эвакуировали более 800 жителей.

Водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана. Военные Таджикистана заявили, что, согласно картам 1924-1927 годов, а также 1989 года, этот объект принадлежит Таджикистану и с 1968 года использовался для орошения и водоснабжения приграничных районов Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана.