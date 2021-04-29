Экс-координатор штаба Навального получил 2,5 года колонии за клип Rammstein

Бывшего координатора штаба Навального в Архангельске Андрея Боровикова приговорили к 2,5 года колонии за репост общедоступного клипа группы Rammstein. Его признали виновным в распространении порнографии.

Речь идет о видео на песню Pussy. Как передает «Медиазона», судья приговорила Боровикова к реальному сроку, несмотря на указание, что этот же клип в соцсетях распространили сотни пользователей. Экспертиза в ходе следствия решила, что ролик содержит сцены порнографии и не имеет культурной ценности.

Прокуратура требовала для Боровикова три года колонии, указывая, что ранее активиста судили по «дадинской» статье о неоднократном нарушении правил проведения митингов. Издание отмечает, что в оперативных мероприятиях задействовали бывшего волонтера штаба Навального Александра Дурынина, который пришел к Боровикову домой и снял скрытой камерой, как тот удаляет клип.