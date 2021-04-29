Военные Кыргызстана захватили погранзаставу Таджикистана

На границе Кыргызстана и Таджикистана продолжаются перестрелки, стороны стягивают силы в зону конфликта.

Как сообщает пограничная служба Кыргызстана, таджикская сторона открыла огонь по нескольким пограничным заставам. В здании заставы «Достук» начался пожар. В ответ военные Киргизии захватил таджикскую погранзаставу «Ходжа Аълло» По всему периметру кыргызско-таджикской государственной границы с обеих сторон стягиваются дополнительные силы и средства, передает 24.kg.

Ранее сообщалось, что пограничные войска и спецназ МВД Таджикистана использовали минометы и пулеметы против киргизских военнослужащих.

Инцидент на границе. Таджикистан стягивает военную технику к зоне конфликта https://t.co/u1t5dIPQrV pic.twitter.com/pu6pI4hBjX — ИА 24.kg (@_24_kg) April 29, 2021

Конфликт у водозабора «Головной», расположенного в селе Кок-Таш Баткенского района Кыргызстана обострился 28 апреля после того, как таджикская сторона стала устанавливать камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта по распределению воды. Местные жители потребовали снять оборудование. После словесной перепалки стороны начали закидывать друг друга камнями. Позже стороны начали применять огнестрельное оружие.

Водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана. Военные Таджикистана заявили, что, согласно картам 1924-1927 годов, а также 1989 года, этот объект принадлежит их стороне и с 1968 года использовался для орошения и водоснабжения приграничных районов Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана.